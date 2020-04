Mi Band 5 to nadchodząca opaska Chińczyków. Najpierw jednak w Europie zobaczymy model Xiaomi Mi Band 4C. Właśnie pod taką nazwą na Starym Kontynencie ma zadebiutować wearable Redmi Band. Xiaomi po prostu zdecydowało się w przypadku tego gadżetu na inny branding, co w przeszłości firma robiła niejednokrotnie.

Xiaomi Mi Band 5 zostanie pokazany jeszcze w tym roku. Taką informację ujawniło niedawno Huami, które odpowiada za produkcję gadżetu. Zrobiono to przy okazji potwierdzenia przecieków o nowych wearables marki Amazfit. Teraz dowiadujemy się jednak, że najpierw zobaczymy inne urządzenie. To Xiaomi Mi Band 4C, które to jednak nie będzie zupełnie nowym sprzętem, a przebrandowanym modelem Redmi.

Tak, Mi Band 4C to tak naprawdę Redmi Band, który został zaprezentowany w Chinach na początku kwietnia. Firma postanowiła, że na rynek europejski zmieni mu nazwę. W rzeczywistości jednak będzie to jeden i ten sam sprzęt. Urządzenie ukrywa się pod nazwą HMSH01GE i ma wkrótce trafić do sprzedaży.

Mi Band 4C będzie tani, ale wszyscy czekają na Xiaomi Mi Band 5

Wiemy, że model 4C na pewno nie będzie drogi, bo cena opaski Redmi Band w Państwie Środka jest naprawdę niska. W Chinach sprzęt kosztuje zaledwie 99 juanów, czyli niespełna 60 złotych. W Polsce pewnie będzie to około 100 złotych, bo u nas trzeba doliczyć podatki i marże dystrybutorów. Xiaomi Mi Band 5 będzie trochę droższy, ale z drugiej strony zaoferuje zapewne więcej funkcji. Pojawi się też model ze wbudowanym modułem NFC, który pozwoli m.in. na dokonywanie bezprzewodowych płatności. Data premiery tego wearable ciągle jednak pozostaje tajemnicą. Możemy być tylko pewni debiutu w tym roku, ale na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Im bliżej będziemy premiery, tym sprzęt będzie przed nam skrywać coraz mniej niewiadomych.



źródło: Twitter