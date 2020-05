iPhone 12 5G to tańszy smartfon Apple, który zostanie pokazany później w 2020 roku. W sieci jest już wiele plotek i na ich podstawie powstała wizualizacja. Właśnie tak ma wyglądać tańszy iPhone 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Urządzenie stylistycznie nawiązuje do starszych modeli, co doskonale widać po ramce.

iPhone 12 5G to dwa tańsze smartfony Apple, które zobaczymy później w 2020 roku. Wiemy, że otrzymają one ekrany o przekątnych 5,4 lub 6,1 cala. Plotki na temat tych modeli krążą już od dłuższego czasu. Na kanale Concept Creator została opublikowana wizualizacja, która prezentuje nam wygląd oparty na przeciekach.

Wizualizacja prezentująca smartfona iPhone 12 5G znajduje się poniżej. Plotki mówią o tym, że telefon otrzyma ekran z mniejszym wcięciem. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny na charakterystycznej wyspie. Trzeci obiektyw oraz sensor LIDAR mają otrzymać tylko modele Pro. Widać też ramkę, która nawiązuje do telefonów Apple sprzed kilku lat. Przecieki mówią o tym, że rzeczywiście będzie ona inspirowana starszymi smartfonami. Obejrzyjcie to koniecznie na wideo.

Apple iPhone 12 5G może nie zadebiutować we wrześniu

Mówi się o tym, że Apple w tym roku będzie miało opóźnienia. Wygląda na to, że smartfony iPhone 12 nie trafią do sprzedaży już we wrześniu. Najpóźniej możemy zobaczyć w sklepach model Pro Max, którego konstrukcja jest najbardziej skomplikowana ze wszystkich z nadchodzących telefonów. Czy tak jednak będzie, to przekonamy się z czasem. Na razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

