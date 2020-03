iPhone 12 5G to cztery smartfony, które Apple ma pokazać we wrześniu. Najnowszy raport sugeruje, że opóźnienia będzie można uniknąć, choć i takie informacje się pojawiały. Foxconn ma być gotowy na masową produkcję modeli iPhone 12 5G, która ruszy latem. Plotki mówią jednak, że Apple może mieć inne opóźnienia.

iPhone 12 5G to linia smartfonów, która obejmie cztery modele, w tym dwa Pro. Niedawno pojawiały się plotki, że będą opóźnienia. Wygląda jednak na to, że Apple być może będzie w stanie ich uniknąć. Sugeruje to nowy raport serwisu źródłowego. Tym bardziej, że do uruchomienia masowej produkcji jest jeszcze trochę czasu.

iPhone 12 5G będzie masowo składany dopiero od lata tego roku. Prawdopodobnie fabryki Foxconna ruszą pełną parą w sierpniu, gdyż tak było przed laty. Wtedy linie produkcyjne może opuszczać dziennie nawet aż około pół miliona sztuk telefonów. To naprawdę dużo. Partner Apple zwiększył też wynagrodzenia, co ma zachęcić pracowników do pracy.

iPhone 12 5G być może na czas, ale opóźnienia mogą dotknąć inne produkty Apple

Apple z pewnością dołoży starań, aby iPhone 12 5G trafił na rynek w odpowiednim czasie. Wszak telefony z iOS ciągle pozostają źródłem największych przychodów firmy. Jednak obecna sytuacja z pandemią może wywołać opóźnienia wśród innych produktów giganta. Dlatego w ich przypadku może dojść do zmian w planach związanych z premierą. Wiemy, że dotyczy to już Maców z autorskimi procesorami Apple opartymi na architekturze ARM. Wcześniej plan zakładał wprowadzenie pierwszych takich maszyn jeszcze w 2020 roku. Dziś jednak wiemy, że tak się nie stanie.

źródło: Bloomberg