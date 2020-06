Zdjęcia Google to aplikacja, która cały czas jest rozwijana. W ramach testów pojawia się nowa funkcja o nazwie Odkrywaj teraz. Pozwala ona na przeglądnięcie fotek na podstawie zapisanych informacji o lokalizacji z GPS czy historii konta Google. Nowa funkcja pojawia się w aktualizacji 4.52, ale nie u wszystkich.

Zdjęcia Google doczekały się w ostatnich dniach aktualizacji, która pojawiła się na urządzeniach z systemem Android. Wnosi on ciekawą nowość, choć na razie wszystko wskazuje na to, że w formie testowej. Jest nią nowa funkcja o nazwie Odkrywaj teraz. Pojawia się u wybranych użytkowników. Zobaczmy, co takiego umożliwia.

Odkrywaj teraz pojawia się w aplikacji Zdjęcia Google po przejściu do sekcji wyszukiwarki. W ten sposób użytkownik aplikacji ma okazję wyświetlać fotki na podstawie lokalizacji. Może ona pochodzić z GPS-u telefonu, którym je robiono. Informacje są też pozyskiwane z historii konta Google oraz wykrytych punktów orientacyjnych. Nowość prezentują poniższe zrzuty ekranowe.

Odkrywaj teraz u wybranych użytkowników aplikacji Zdjęcia Google

Nie jest to jeszcze powszechnie dostępna funkcja. Wybrani użytkownicy widzą ją w Zdjęciach po wykonaniu aktualizacji do wydania z numerkiem 4.52. Prawdopodobnie dochodzi dodatkowy czynnik, jakim jest aktywacja opcji po stronie serwerów firmy, co często ma miejsce. Z czasem rozwiązanie powinno być udostępniane szerzej.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla komunikatora WhatsApp

źródło: XDA-Developers