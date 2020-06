MIUI 12 to nakładka, którą Xiaomi cały czas rozwija. Firma wprowadza nową funkcję i jest nią asystent dźwięku. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które pozwoli dostosowywać dźwięki w poszczególnych aplikacjach. Na razie Xiaomi dodaje taką nowość w wydaniu MIUI 12 China Beta ROM. Z czasem trafi do wersji global.