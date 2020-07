iPhone 12 Pro i Phone 12 to cztery nowe smartfony Apple, które mamy zobaczyć w 2020 roku. Ich składanie powinno normalnie rozpocząć się w sierpniu. Po to, aby było gotowe do premiery na wrzesień. Tymczasem dowiadujemy się o kolejnych opóźnieniach. Te zakładają, że masowa produkcja może ruszyć nawet w październiku.

iPhone 12 i iPhone 12 Pro są obiektem przecieków od dawna. Wiemy, że Apple w wyniku ograniczeń spowodowanych pandemią miał liczne opóźnienia na etapie projektowania nowych modeli, w tym etapu EVT. Już wcześniej mówiono o tym, że masowa produkcja ma być opóźniona. Wygląda na, że składanie nowych telefonów rozpocznie się później i zdaje się to potwierdzać nowy raport serwisu źródłowego.

Apple robiło co w jego mocy, aby podgonić stracony czas. Jednak nie był to proste. Teoretycznie wszystko powinno być już dopięte na ostatni guzik. Po to, aby mogło rozpocząć się składanie smartfonów iPhone 12. Tymczasem jeszcze teraz pozostało do przeprowadzenia sporo testów. To wszystko sprawia, że masowa produkcja może zostać opóźniona od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy.

Składanie modeli iPhone 12 może zacząć się nawet na początku października

Finalny proces produkcyjny przy najgorszym scenariuszu mógłby się zacząć nawet dopiero na początku października. Jest jednak możliwe, że aż tak dużych opóźnień nie będzie. iPhone 12 to dla Apple najważniejszy w tym roku produkt sprzętowy. Firma dokłada starań, aby nowe telefony były gotowe na czas. Jednak pewnych etapów nie da się przeskoczyć. Trudno też powiedzieć, jak początkowo będzie wyglądała sytuacja z dostępnością.

