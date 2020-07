iPhone 12 dostanie małe opakowanie. Sugeruje to nowy render

iPhone 12 według plotek zostanie pozbawiony przez Apple części akcesoriów. Opakowanie nie ma zawierać ładowarki i słuchawek. Może to potwierdzać nowy render, który ma prezentować wkładkę dla pudełka. Jest ona dosyć niska i to wskazuje na to, że wcześniejsze plotki na ten temat rzeczywiście mogą być prawdziwe.