Gboard 9.6 beta wprowadza nowe emoji 13 dla systemu Android 11

Gboard 9.6 beta to poglądowa wersja klawiatury Google, która wprowadza nowe emoji 13 dla systemu Android 11. Te same emotki trafią z czasem także do iOS 14 dla iPhone’ów. W ostatniej becie Gboard można już znaleźć 62 nowe emoji. Jest też 55 odcieni skóry i płci. W przypadku tych nowych na razie nie działa wyszukiwarka.

Gboard 9.6 beta to poglądowa wersja klawiatury Google na urządzenia z zielonym robotem. Aktualizacja wprowadziła nowe emoji 13, które są częścią Unicode 13 zaprezentowanego wcześniej w tym roku. Te obrazki trafią do systemów Android 11 oraz iOS 14. W przypadku tego pierwszego w publicznej becie można już z nich korzystać.

Gboard 9.6 beta wprowadza aż 62 nowe emoji. Użytkownik ma także do wyboru aż 55 odcieni skóry i płci. Tak więc, jeśli korzystacie z urządzenia z zainstalowaną betą systemu Android 11, to możecie już do nich uzyskać dostęp. Zrobicie to instalując poglądową wersję klawiatury Google. Nie wszystko jednak działa, jak powinno.

Nowe emoji 13 dla systemu Android 11 w Gboard 9.6 beta bez pełnej funkcjonalności

Choć w systemie Android 11 będziecie mogli uzyskać dostęp do nowych emoji, tak nie można ich na razie znaleźć z wykorzystaniem wbudowanej wyszukiwarki. Wynika to z braku implementacji wsparcia dla Unicode 11, które dopiero zostanie dodane. Podobnie będzie z ich wysyłaniem. Na urządzeniach bez wsparcia będą wyświetlane w postaci pustych pól, co warto mieć na uwadze.



źródło: 9to5Google