iPhone 12 5G trafi na rynek w dwóch rozmiarach. Apple w mniejszym smartfonie umieści 5,4-calowy ekran, a w większym ma to być 6,1-calowy wyświetlacz. Powstała makieta, która ma prezentować pierwszy z telefonów. W sieci opublikowano zdjęcia z porównania, które ukazują nam wielkość tego urządzenia na tle starszych iPhone’ów SE oraz 7.

iPhone 12 5G z 5,4-calowy ekranem jest mniejszy od siódemki, w której Apple umieściło wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala. Wynika to z faktu, że drugi telefon ma grube rami na górze i dole, gdzie znajduje się przycisk Touch ID. Jednak w porównaniu z pierwszym SE widać, że nowe urządzenie będzie już większe.

iPhone 12 5G może być smartfonem idealnym dla szukających kompaktowych modeli

Klienci, którzy szukają kompaktowych telefonów, model iPhone 12 5G z pewnością będą mogli brać pod uwagę. Obecnie na rynku ciężko jest znaleźć jakiekolwiek nowe smartfony takiej wielkości. Te przez lata tylko nam rosły, aby osiągnąć obecnie znane nam rozmiary. Premiera nowych urządzeń Apple powinna odbyć się we wrześniu, ale doszło do różnych opóźnień, które mają mieć wpływ na masową produkcję. Ta dopiero się rozpocznie i nastąpi to później latem. Ostatnio wspominaliśmy wam, że telefony dostaną wysokiej jakości obiektywy firmy Lagan.

źródło