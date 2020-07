iOS 14 beta 2 Apple udostępniło deweloperom wczoraj. Jak można było się domyślić, pojawiają się pewne nowości i zmiany. Obejmują one różne obszary oprogramowania. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza iOS 14 beta 2 na iPhone’ach. Część z tych modyfikacji jest czysto kosmetycznych, a inne to poprawki błędów.