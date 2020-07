iPhone 12 Pro otrzyma wydajny procesor Apple A14 Bionic, który będzie wspomagany przez 6 GB RAM. Inaczej ma to wyglądać w tańszych telefonach. iPhone 12 bez dopisku Pro ma dostać 4 GB pamięci operacyjnej. Takie plotki już się pojawiały, a teraz potwierdza to jeden ze sprawdzonych w przeszłości leakerów.

iPhone 12 Pro to flagowiec Apple na 2020 rok, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że sercem nowych telefonów będzie wydajny procesor A14 Bionic. SoC ten będzie wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie plotki pojawiały się już wcześniej. Teraz informację potwierdził na Twitterze leaker L0vetodream.

Wiemy jednak, że tylko iPhone 12 Pro otrzyma wspomniane 6 GB RAM. W tańszych smartfonach będą to kości w rozmiarze 4 GB. Będzie więc podobnie, jak to było w 2018 roku, gdy w modelu Xr znajdował się układ A12 mający mniej pamięci operacyjne. Ma to jednak sens.

iPhone 12 Pro z większą pamięcią RAM zaoferuje lepszą wydajność

iPhone 12 Pro dzięki zwiększonej pamięci operacyjnej RAM będzie oferować odczuwalnie lepszą wydajność względem tańszych modeli. Pomimo tego, że dostaną one ten sam procesor Apple A14 Bionic. Będzie to w szczególności widoczne w benchmarkach. Dodatkowe 2 GB to całkiem sporo, choć sam iOS nie jest łasy na pamięć.

Ponadto iPhone 12 Pro ma wyróżniać się bardziej rozbudowanym aparatem fotograficznym. Apple ma dozbroić kamerę w sensor LIDAR. Największy z modeli, czyli Max, ma także wyróżniać się dużym ekranem o przekątnej 6,7 cala. Otrzyma także dużą baterię, której pojemność przekroczy 4000 mAh.

źródło: Twitter