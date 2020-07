iPhone 12 Pro Max to duży smartfon, który był już obiektem różnych przecieków. Będzie to najdroższy telefon Apple w tegorocznym portfolio. Otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak wypada na tle innych iPhone’ów, to teraz mamy dobrą okazję, aby to zobaczyć.

Serwis źródłowy opublikował porównanie, na którym można zobaczyć model iPhone 12 Pro Max na tle innych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Jak nietrudno zauważyć, to urządzenie jest jeszcze większe od największej jedenastki. Oczywiście, poniżej widać tylko matryce nowych smartfonów, które opracowano na bazie przecieków. Jest też ciekawy szczegół związany z 6,1-calowym modelem.

Mniejszy iPhone 12 Pro otrzyma ekran o przekątnej 6,1 cala i teoretycznie powinien mieć rozmiary, jak jedenastka z 2019 roku. Jednak Apple użyje ekranu OLED i przez to ramki będą węższe względem panelu LCD. To sprawi, że cały telefon będzie trochę mniejszy, co widać poniżej. Ot, taka mała ciekawostka.

iPhone 12 Pro Max i inne nowe modele Apple za kilka tygodni

Spodziewamy się, że Apple zaprezentuje nowe smartfony we wrześniu. Nie można jednak wykluczyć, że ich debiut odbędzie się później. Na przykład w październiku. Firma miała różne opóźnienia na etapie projektowania telefonów. Plotki mówią też o tym, że będą opóźnienia w masowej produkcji.

Przeczytaj także: Najciekawsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło