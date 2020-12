Google Pay beta dołącza do grona aplikacji wspierających funkcję dark mode. Firma wprowadza ciemny motyw sukcesywnie do kolejnego oprogramowania. Widzą go już wybrani użytkownicy Map, a ostatnio został dodany także w Earth. Teraz nadszedł czas nad dalszą ekspansję trybu ciemnego.

Aplikacja Google Pay niedawno została diametralnie odświeżona. Jednak zabrakło w niej dark mode. Teraz z funkcji można skorzystać w ostatniej wersji beta, czyli wydaniu poglądowym. Zmiany zostały wdrożone w edycji z numerkiem 119.1.4. Poniżej możecie to zobaczyć na kilka zrzutach ekranowych, które udostępnił serwis źródłowy.

Dark mode w Google Pay beta bez ważnej opcji

Tutaj warto zauważyć, że dark mode z aplikacji Google Pay beta został pozbawiony istotnej funkcji. Zazwyczaj mamy do wyboru trzy opcje. Są to jasny i ciemny motyw oraz dopasowanie do wyboru użytkownika w Androidzie. Tutaj nie ma przełącznika. Oprogramowanie oferuje tylko automatyczny wybór na podstawie ustawienia w telefonie, co trzeba mieć na uwadze. Z czasem pewnie zostanie to rozbudowane.

źródło