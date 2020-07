Messenger to bardzo popularny komunikator, który ma różne, też ukryte funkcje. Skrywa też wskazówki i triki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje i triki dla aplikacji Messenger. Sprawdźcie więc, czy znacie wszystkie te opcje.

Wyszukujemy w konwersacji

Messenger pozwala nam przechowywać wiele czatów z różnymi osobami. Z czasem mamy tego tak dużo, że często ciężko jest coś odnaleźć. Tu z pomocą przychodzi wyszukiwanie w konwersacji. Chcąc skorzystać z tej opcji, należy dotknąć zdjęcie profilowe znajomego. Po chwili wyświetli się karta i tam na dole należy wybrać opcję Wyszukaj w konwersacji. Następnie możemy wpisać szukaną frazę.

Tworzymy wirtualny pokój

W czasie pandemii koronawirusa Messenger stał się narzędziem, z którego zaczęło korzystać coraz więcej osób. Facebook postanowił więc wzbogacić komunikator o nową funkcję, którą są pokoje. W ten sposób można utworzyć wirtualne miejsce do wirtualnego spotkania, gdzie udział może brać do 50 osób jednocześnie. Chcąc stworzyć taki pokój należy przejść na kartę Osoby i tam wybrać opcję Utwórz pokój. Następnie trzeba postępować wedle zaleceń wyświetlanych na ekranie aplikacji.

Sprawdzamy ostatnie relacje znajomych

Facebook pozwala tworzyć użytkownikom relacje, które możemy oglądać także w głównej aplikacji. Wtedy znajomi od razu wiedzą, kto zobaczył ich stories. Tymczasem Messenger ma pewną sztuczkę. Po udaniu się do sekcji Osoby i Relacje będzie można zobaczyć miniaturki z historiami. Są one na tyle duże, że można zorientować się w temacie. Jednak nasze kontakty nie będą wiedziały, że coś takiego zobaczyliśmy. Dopiero po uruchomieniu całości.

Messenger pozwala na blokadę z Face ID i Touch ID

To nowa funkcja, którą dodano w ostatnim czasie i znamy ją też z WhatsApp. Teraz Messenger także pozwala na zablokowanie dostępu do aplikacji z użyciem rozwiązania biometrycznego. Na razie Facebook wprowadził opcję tylko do wersji z iOS. W ten sposób można włączyć blokadę poprzez Face ID lub Touch ID. Można to zrobić w ustawieniach, udając się do sekcji Prywatność i Blokada aplikacji.

Wyciszamy historie znajomych

Oczywiście, nierzadko jest tak, że chcemy pozbyć się w aplikacji relacji od danych kontaktów. Messenger to umożliwia i jest to bardzo proste. Na karcie Osoby w sekcji Relacje należy wybrać story do wyciszenia. Następnie dotknąć trójkropek i wskazać opcję Wycisz relację. Wszystkie takie elementy można odnaleźć w ustawieniach w obszarze Relacje wyciszone przez Ciebie.

Sprawdzamy wiadomości od nieznajomych

Messenger pozwala nam nie tylko na komunikację w obrębie kontaktów. Mogą do nas pisać także nieznajomi. Jeśli chcemy zobaczyć, czy mamy w aplikacji takie wiadomości, to jest to bardzo proste. W sekcji czaty dotykamy swój awatar. Otworzą się ustawienia i tam należy udać się do sekcji Inne. To tutaj zostaną wyświetlone prośby o konwersacje od nieznajomych, jak i folder spam, którego zawartość również można przejrzeć.

Blokujemy wiadomości biznesowe

Messenger to platforma, która wykorzystywana jest do komunikacji także przez firmy. Jeśli dostajemy takie wiadomości, to można je zablokować. Trzeba tylko wejść w taki czat i dotknąć niebieską ikonkę w górnym narożniku ekranu aplikacji. Następnie wybieramy opcję Wyłącz wiadomości.

Wyciszamy powiadomienia na jakiś czas

Jeśli chcemy uniknąć przez jakiś okres powiadomień od wybranego kontaktu, to Messenger także to umożliwia. W ten sposób pozbędziemy się ich na zadany czas. W tym celu należy przesunąć na liście czatów ten do wyciszenia palcem z prawej do lewej. Następnie trzeba dotknąć ikonkę dzwoneczka. Tu do wyboru będzie kilka różnych opcji, które widzicie poniżej.

źródło: opracowanie własne