Huawei TalkBand B6 już wkrótce będzie rywalizować o portfele klientów z opaską Mi Smart Band 5, która niedawno debiutowała w Polsce. Sprzęt doczekał się przecieku i w sieci pojawiły się jego zdjęcia oraz jeden render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Zobaczmy więc, czego można się spodziewać.

Huawei TalkBand B6 to prostsza opaska, jak to jest w przypadku Mi Smart Band 5. Sprzęt ma kolorowy ekranik i wiemy, że jest to panel AMOLED pokryty szkłem AG. Następnie mamy autorski procesor HiSilicon Kirin A1, który stworzono z myślą o urządzeniach naręcznych. Specyfikacja techniczna obejmuje również nowoczesny moduł Bluetooth 5.2 do łączności z telefonami. Wiemy też, że obudowa jest metalowa, a nie plastikowa.

Huawei TalkBand B6 ma większy ekran od Mi Smart Band 5

Xiaomi w opasce Mi Smart Band 5 umieściło ekranik o przekątnej 1,1 cala. Natomiast w Huawei TalkBand B6 znajduje się wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,53 cala. Ładowanie baterii będzie odbywać się poprzez USB C. Premiera nowej opaski powinna odbyć się w przyszłym miesiącu. Jej cena na razie pozostaje tajemnicą.

