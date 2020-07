Samsung Galaxy Tab S7 to mniejszy z dwóch tabletów, które Koreańczycy pokażą na Unpacked. W sieci pojawiły się rendery prasowe i specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie otrzyma 11-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus i podwójny aparat.

Samsung Galaxy Tab S7 to tablet z Androidem, który był już obiektem przecieków. Wiemy, że zadebiutuje z większym modelem z dopiskiem Plus w nazwie. Teraz w sieci pojawiła się specyfikacja techniczna urządzenia. Mamy też okazję zobaczyć sprzęt na oficjalnych renderach pochodzących z materiałów prasowych producenta.

Samsung Galaxy Tab S7 ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości WQXGA i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Następnie mamy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus z 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD. Bateria ma pojemność 7040 mAh i ma pozwolić na 15 h oglądania wideo.

Wiemy też, że Samsung Galaxy Tab S7 ma podwójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 13 i 5 MP. Ten dodatkowy wspierany jest przez obiektyw szerokokątny. Przednia kamerka do rozmów ma matrycę 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką One UI 2.5. Znane dane techniczne tabletu Samsung Galaxy Tab S7 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Tab S7 – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniow procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus z GPU Adreno 650

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP f/2.0

aparat fotograficzny 13 MP f/2.0 + 5 MP f/2.2

bateria o pojemności 7040 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

modem 5G (opcjonalnie)

czytnik linii papilarnych

cztery głośniki

USB C

495 g

Android 10 z nakładką One UI 2.5

