Messenger dostaje nowe funkcje i jest nią App Lock. Facebook w ten sposób zwiększa prywatność użytkowników m.in. poprzez dodanie wsparcia dla Face ID. Dzięki temu można zablokować dostęp do czatów komunikatora. Zostanie on odblokowany dopiero w momencie, gdy użytkownik Messengera przeprowadzi autoryzację.

Messenger już od jakiegoś czasu miał otrzymać wsparcie dla Face ID oraz Touch ID. Facebook zaczął implementować obsługę tych rozwiązań kilka tygodni temu. To App Lock, które w końcu doczekało się dostępności. W ten sposób można blokować dostęp do zawartości czatów. Nie będą one dostępne do momentu, aż użytkownik dokona autoryzacji. Również z użyciem czytnika linii papilarnych.

Facebook zwiększa prywatność w komunikatorze Messenger poprzez dodanie dodatkowych opcji. Pierwszą jest zamazywanie zdjęć, które wysyłane są przez osoby spoza listy kontaktów. Ma tak się dziać, gdyż często jest to po prostu spam. Następnie mamy nowe mechanizmy do kontroli tego, kto będzie mógł wysyłać do nas wiadomości lub wykonywać połączenia audio czy wideo. Jest to rozwinięcie idei z Instagramu.



Facebook Messenger z App Lock na razie tylko na iOS

Użytkownicy komunikatora Messenger mogą korzystać z opcji App Lock na razie tylko na iOS. Tak więc w pierwszej kolejności dostają ją właściciele iPhone’ów. Wiemy jednak, że Facebook planuje wprowadzić także taką nowość do aplikacji na urządzenia z systemem Android. Nastąpi to jednak dopiero za kilka tygodni.

