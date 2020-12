Google Earth to kolejna aplikacja, która dostaje dark mode. Tryb ciemny pojawia się w aplikacji na Androida. Ma go też webowa wersja Google Earth.

Google Earth, podobnie jak Maps, cały czas czekało na dark mode. Tryb ciemny nie został jeszcze wprowadzony do wszystkich aplikacji firmy. Jednak sukcesywnie jest wdrażany do kolejnych. Teraz pojawił się w programie będącym bohaterem tego artykułu. Jak to można włączyć?

Aplikacja Google Earth w wersji na Androida dostała nową opcję, która pozwala na włączenie dark mode. Można to zrobić po udaniu się do sekcji ustawień. Tuż pod ogólnymi, gdzie pojawia się nowa opcja motywu aplikacji. Na razie nie ma możliwości, aby tryb ciemny był zależny od stylu, który wybrał użytkownik w systemie na smartfonie. Pewnie z czasem się to zmieni.

Dark mode także dla Google Earth w wersji przeglądarkowej

Google Earth dostało wsparcie dla dark mode nie tylko w aplikacji na urządzenia z systemem Android. Taka funkcja została także wprowadzona do programu, do którego dostęp można uzyskać poprzez przeglądarkę internetową. Zmiany są już wprowadzane. Powinniście zobaczyć je po wykonaniu aktualizacji oprogramowania.

