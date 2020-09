WhatsApp to bardzo popularny komunikator, który ma różne funkcje. Skrywa też wskazówki i triki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje i triki dla aplikacji WhatsApp. Sprawdźcie więc, czy znacie wszystkie te opcje.

WhatsApp skrywa różne funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Wyłączenie automatycznego pobierania plików? Sprawdzacie, czy ktoś nas zablokował? To wszystko jest możliwe. Zobaczmy więc, jak korzystać z tych wskazówek. Aktualizacja: artykuł został zmodyfikowany o dodatkową opcję, którą jest tworzenie kopii zapasowych czatów w iCloud i Dysku Google.



Tworzymy kopię zapasową w iCloud i Dysku Google

WhatsApp umożliwia tworzenie kopii zapasowych czatów w iCloud lub Dysku Google. Tutaj podpowiadamy, jak to zrobić na urządzeniach z iOS, ale w aplikacji na Androidzie wygląda to podobnie. Chcąc wykonać backup udajemy się do sekcji Ustawienia, Czaty i Kopia zapasowa czatów. Dotykamy opcję Utwórz kopię zapasową teraz, co rozpocznie proces jej tworzenia. Możemy też skorzystać z automatu włączając Auto. kopia zap. Można również zdecydować, czy mają być dołączane pliki wideo.

Odpowiadanie na konkretną wiadomość

WhatsApp pozwala udzielić odpowiedzi na konkretną wiadomość z całej konwersacji. Jest to możliwe za sprawą specjalnego przycisku, który znajduje się w menu. Można je wywołać dotykając daną wiadomość. Po chwili pojawią się opcje widoczne poniżej, gdzie należy wskazać Odpowiedz. Rozmówca będzie wiedział, czego dokładnie dotyczy wysłana wiadomość.

Wyłączanie automatycznego pobierania załączników

WhatsApp automatycznie zachowuje w rolce aparatu przesłane przez znajomych filmy i zdjęcia. Na szczęście, można to wyłączyć. Chcąc to zrobić, należy udać się w aplikacji do sekcji Ustawienia i następnie Czaty. Na końcu wyłączamy opcję Zachowaj w Rolce aparatu.

Wysyłanie lokalizacji do znajomego

Jeśli chcemy udostępnić znajomemu naszą lokalizację, to WhatsApp pozwala to zrobić w bardzo prosty sposób. W tym celu w oknie czatu z daną osobą wybieramy przycisk + i następnie wybieramy opcję Lokalizacja. Następnie pojawi się nowe okno i rozpocznie się szukanie. Potem położenie będzie można wysłać do kontaktu.

Automatycznie zapisujemy zdjęcia i filmy wysłane przez konkretny kontakt

Wyłączyliśmy już automatyczne zapisywanie filmów i zdjęć przesyłanych przez kontakt. Załóżmy jednak, że w przypadku tych wysyłanych przez daną osobę chcemy zawsze zachowywać. WhatsApp to umożliwia. W tym celu udajemy się do konkretnego czatu i tam dotykamy jego nazwę. Po chwili wyświetli się okno widoczne poniżej. Wskazujemy Zachowaj w Rolce aparatu i następnie Zawsze.

WhatsApp pozwala zobaczyć, że ktoś nas zablokował

Może zdarzyć się tak, że ktoś nas zablokuje na WhatsApp i okazuje się, że istnieje sposób na to, aby to sprawdzić. Po pierwsze nie zobaczymy aktualizacji zdjęcia profilowego kontaktu. Następnie jest to brak możliwości ujrzenia statusu aktywny i widziano. Na koniec istnieje sposób z wysłaniem wiadomości. Każda z wysłanych do osoby, która nas zablokowała, zawsze będzie miała tylko jeden haczyk.

Blokujemy dostęp z użyciem czytnika linii papilarnych

WhatsApp już jakiś czas temu dostał możliwość blokowania dostępu do aplikacji poprzez Touch ID lub Face ID. Taka funkcja na urządzeniach z Androidem pojawiła się stosunkowo niedawno, ale w kocu też jest. Chcąc włączyć opcję, trzeba udać się do ustawień i tam do sekcji Konto oraz Blokada ekranu. Następnie trzeba włączyć funkcję.

Z szeroką ofertą telefonów komórkowych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najciekawsze porady do Messengera

źródło: opracowanie własne