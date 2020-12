Galaxy S21 Ultra 5G z SoC Exynos 2100 dostrzeżony w Geekbench

Galaxy S21 Ultra 5G to topowy flagowiec marki Samsung, który był obiektem wielu przecieków. Na rynek trafi z różnymi układami i są to Exynos 2100 oraz Snapdragon 888. W bazie benchmarku Geekbench został dostrzeżony Samsung Galaxy S21 Ultra 5G z drugim z układów SoC. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pojawił się w Geekbench pod nazwą SM-G998B. To właśnie literka B mówi nam o tym, że to wariant z modem dla sieci nowej generacji. W tym konkretnym urządzeniu Exynos 2100 wspomagany był przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Wyniki wydajności widzicie poniżej.

Niestety, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G z układem Exynos 2100 nie dorównuje iPhone’om 12 z Apple A14 Bionic. Te w Single Core wykręcają około 1,5 tys. punktów. Natomiast w teście wielu rdzeni nawet ponad 4 tys. punktów. Znana specyfikacja techniczna flagowca marki Samsung widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Android 11 One UI 3.1

źródło