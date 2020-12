Google Maps ponownie dostaje tryb ciemny, ale nie u wszystkich

Google Maps i tryb ciemny to temat rzeka. Zapowiedziano go dla tej aplikacji ponad rok temu i do tej pory nie został on globalnie wdrożony. Co prawda, dark mode pojawiał się w ostatnich miesiącach w ramach testów. Nie był jednak ogólnie dostępny. Teraz znowu zaczął się pojawiać.

Tryb ciemny w Google Maps jest raportowany przez wybranych użytkowników. Pojawia się w aplikacji z numerkiem 10.56.1. Trzeba przyznać, że w międzyczasie dark mode trochę lepiej przystosowano, co zresztą widać na poniższych zrzutach ekranowych. Ciągle jednak nie jest to ogólnodostępna funkcja. Dostęp uzyskali nieliczni.

Tryb ciemny dla Google Maps nadal po stronie serwerów

Nie ma oficjalnej metody na uzyskanie dark mode w Google Maps. Tu trzeba mieć po prostu trochę szczęścia. Tryb ciemny włączany jest po stronie serwerów producenta, a więc jest to aktywacja na zasadzie A/B. Możliwe jednak, że ciemny motyw dla wszystkich użytkowników popularnej aplikacji rzeczywiście jest już bardzo nieodległy.

