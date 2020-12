Xiaomi Mi 11 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Wiemy nie od dziś, że otrzyma ekran OLED o rozdzielczości QHD+. Ponadto ma odświeżać obraz w 120 Hz. Teraz dowiadujemy się, że ma to być lepszy wyświetlacz od tego, który jest w modelu iPhone 12 Pro Max. Czego można się spodziewać po ekranie z telefonu Xiaomi Mi 11 Pro?

Rąbka tajemnicy uchylił jeden ze sprawdzonych leakerów na łamach Weibo. Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać nowy ekran Samsunga i będzie to panel AMOLED. Dokładna przekątna nie jest znana, ale pewnie będzie to około 6,7 cala. Wiemy jednak, że pojawi się adaptacyjne odświeżanie w zakresie do 120 Hz i wspomniana rozdzielczość QHD+. Poza jasność będzie mogła być zwiększana nawet do 1500 nitów.

Ekran Xiaomi Mi 11 Pro zapewni też wsparcie dla 10-bitowej głębi koloru. Będzie też HDR. Tak więc rzeczywiście być może będzie to nawet lepszy wyświetlacz od tego, który Apple umieściło w modelu iPhone 12 Pro Max, który ustanowił nowe rekordy w DisplayMate. Znana specyfikacja techniczna flagowca Chińczyków widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

źródło