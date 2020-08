Facebook – triki, sztuczki i wskazówki, które warto znać

Facebook to bardzo popularna aplikacja, która ma różne funkcje. Skrywa też wskazówki i triki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje i triki dla aplikacji Facebooka. Sprawdźcie więc, czy znacie wszystkie te opcje.

Facebook skrywa różne funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Ograniczenie dostępu aplikacji czy sprawdzanie czasu spędzanego w serwisie? To wszystko jest możliwe. Zobaczmy więc, jak korzystać z tych wskazówek i sztuczek.



Sprawdzamy czas spędzony w aplikacji Facebooka

Facebook pozwala w dokładny sposób sprawdzić, ile czasu spędza się w popularnej społecznościówce. W tym celu należy udać się do sekcji z ustawieniami i tam wskazać Czas spędzany na Facebooku i następnie dotykamy Zobacz czas. Po chwili zobaczymy podsumowania, które będą prezentowane na specjalnych kartach. Można też skorzystać z opcji cotygodniowych aktualizacji. W ten sposób uda nam się łatwiej zarządzać czasem.

Korzystamy z uwierzytelnienia dwuskładnikowego

Jeśli chcemy lepiej zabezpieczyć własne konto na przykład przed przejęciem przez inne osoby, to możemy to zrobić poprzez włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Chcąc to uczynić trzeba przejść do ustawień i tam wybrać opcję Prywatność – skróty. Na nowej karcie odnajdujemy opcję Używaj uwierzytelnienia dwuskładnikowego i następnie wybieramy jedną z metod zabezpieczeń. Może to być aplikacja uwierzytelniająca lub też wiadomość tekstowa z SMS.

Ograniczamy aplikacji dostęp

Facebook normalnie stara się uzyskać dostęp do wielu elementów na naszym telefonie. Mikrofon, aparat, galeria zdjęć czy kontakty. W rzeczywistości jest tego jeszcze więcej. Możemy jednak aplikacji to ograniczyć. W tym celu trzeba się udać do ustawień smartfona i odszukać opcje z dostępem. W przypadku iOS trzeba po prostu udać się do pola Facebook, która znajduje się w głównym oknie sekcji Ustawienia. Tutaj następnie można odciąć dostęp.

Redukujemy kropki powiadomień

Facebook co chwilę wysyła do nas różne powiadomienia i jeśli na przykład denerwują was kropki notyfikacji, to można ich się częściowo pozbyć. W tym celu w ustawieniach w sekcji Powiadomienia trzeba wybrać opcję Kropki powiadomień. Następnie można je wyłączyć dla filmów z Watch, grup, stron oraz menu.

Przesyłamy zdjęcia i filmy w jakości HD

Nie każdy wie, ale Facebook domyślnie ogranicza jakość przesyłanych filmów i zdjęć. Można to jednak zmienić i chcąc włączyć opcję HD, należy udać się w ustawieniach aplikacji do sekcji Filmy i zdjęcia. Następnie zmienić stosowne opcje, które zostaną wyświetlone w nowym oknie.

Wyłączamy auto odtwarzanie filmów

Jeśli nie chcemy, aby Facebook automatycznie uruchamiał w aplikacji filmy, to rzeczywiście istnieje sposób, aby to wyłączyć. W tej samej sekcji Filmy i zdjęcia, gdzie znajdowaliśmy się przy okazji ostatniej wskazówki, należy wybrać opcję Automatyczne odtwarzanie. Tu następnie można wskazać Nigdy nie odtwarzaj filmów automatycznie. Ewentualnie można zdecydować się na wybór Tylko przy użyciu sieci Wi-Fi.

Facebook pozwala wyszukać znajomych w pobliżu

Facebook zbiera dane lokalizacyjne użytkowników i dzięki temu pozwala ich także odszukać w pobliżu. W tym celu w sekcji ustawień należy wybrać kafelek z opcją Znajomi w pobliżu. Przy pierwszym uruchomieniu będzie konieczna konfiguracja związana też z udostępnianiem naszej lokalizacji. Tu jednak mamy kilka opcji do wyboru. Włącznie z możliwością nieudostępniania położenia konkretnym osobom.

źródło: opracowanie własne