Samsung Galaxy S20 FE to smartfon, który już pojawiał się w plotkach. Będzie to taka wersja Lite w całej serii i wiemy, że premiera planowana jest na jesień. Tymczasem mamy okazję rzucić okiem na rendery, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. W ten sposób możemy obejrzeć telefon z każdej strony.

Samsung Galaxy S20 FE ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które wyśrodkowano. To panel, który ma przekątną około 6,5 cala. Rozdzielczość to Full HD+. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny na pleckach. Ma on składać się z sensorów 12, 12 i 8 MP. Złącza słuchawkowego tu nie znajdziemy. Rendery opracowane przez Hemmerstoffera widzicie poniżej.

Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Fe ma dostać procesor Snapdragon 865 lub Exynos 990 (w zależności od rynku). Następnie mamy 8 GB pamięci RAM oraz baterię o pojemności 4500 mAh. Przednia kamerka ma otrzymać sensor 32 MP. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 FE znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 FE – dane techniczne

~6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161 x 73 x 8 mm

Android 10 z One UI

