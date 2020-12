Mi 11 Pro to flagowiec Xiaomi, którego debiut jest blisko. Wyciekły już cena i częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro to flagowiec Chińczyków, który był obiektem wielu przecieków. Do sieci już przedostały się przybliżona cena oraz specyfikacja techniczna. Będzie to pierwszy telefon na rynku z procesorem Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 Pro zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Ekran OLED o rozdzielczości QHD+

Xiaomi Mi 11 Pro otrzyma ekran OLED, który będzie w stanie wyświetlać obraz w 120 Hz. Co ważne, rozdzielczość zostanie zwiększona do QHD+. Dokładnie będzie to 1440 x 3200 pikseli, czego doszukano się w nakładce MIUI 12. Wyświetlacz będzie zakrzywiony z każdej strony, ale na górze i dole tylko delikatnie, co potwierdza poniższe zdjęcie ochraniacza. W tańszym modelu bez dopisku Pro ma znaleźć się płaski ekran Full HD+. Oba to panele z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Z procesorem Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11 Pro będzie pierwszym smartfonem na rynku z układem Snapdragon 888, co już potwierdzono. Nowy SoC w 5-nm litografii ma zaoferować wielką wydajność. Układ będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i będą to szybkie kości LPDDR5. Nie można też wykluczyć wersji mającej 16 GB RAM.

Przeprojektowany aparat fotograficzny

W sieci pojawiło się już kilka renderów i zdjęć telefonu. Wiemy, że Xiaomi Mi 11 Pro dostanie na nowo zaprojektowaną wyspę z aparatem. Te wszystkie przecieki pokazują nam prawdopodobnie na razie tylko tańszy model. W wersji Pro pewnie pojawi się czwarty sensor i powinien to być obiektyw peryskopowy dla zoomu. Na razie jednak takiego przecieku się nie doczekaliśmy. Główny sensor ma matrycę 108 MP. Te pozostałe na razie są tajemnicą.

Cena Xiaomi Mi 11 Pro nie będzie niska

Firma zaskoczyła pozytywnie kwotami za serię 10T, ale cena Xiaomi Mi 11 Pro ma być już znacznie wyższa. Czeka nas powrót do cen linii Mi 10. Tak więc w przypadku droższego telefonu spodziewajmy się wydatku na poziomie 5299-5499 juanów (ok. 2990-3100 zł). W Polsce będzie to ponad 4 tys. złotych. Tańszy model miałby być dostępny od 3999 juanów (ok. 2260 zł).

Nowoczesne moduły łączności bezprzewodowej

Xiaomi Mi 11 Pro powinien wspierać wszystkie nowoczesne metody łączności bezprzewodowej. Snapdragon 888 zapewnia wsparcie dla Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i ma modem 5G Snapdragon X60. Tego wszystkiego spodziewajmy się pod obudową nowego flagowca. Wiemy też, że bateria ma mieć pojemność około 4500 mAh i będzie wspierać bardzo szybkie ładowanie. Premiera już pod koniec grudnia.

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

