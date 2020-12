Redmi 9 Power na renderze. To nie do końca przebrandowany Note 9 4G

Redmi 9 Power to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że ma to być przebrandowany model Note 9 4G zaprezentowany w listopadzie. Tymczasem w sieci pojawił się oficjalny render telefonu. Na nim widać, że Redmi 9 Power nie otrzyma tylko innej nazwy, ale pojawią się pewne różnice.

Poniższy render Redmi 9 Power pokazuje duże podobieństwo kamery do modelu Note 9 4G (dla porównania na kolejnym renderze). Pojawia się jednak czwarty obiektyw, który jest w miejscu logo AI z poprzedniego smartfona. Najpewniej jest to kamerka do zdjęć makro, której to drugi smartfon nie ma.

Na tym pewnie te różnice się skończą. Redmi 9 Power ma zadebiutować w Indiach dokładnie 17 grudnia. Wtedy wszystko się wyjaśni. Znana specyfikacja techniczna tego smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi 9 Power – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło