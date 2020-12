iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1 dodają ciekawą nowość w Apple Music. To animowane okładki. Premiera finalnych wersji iOS 14.3 i macOS 11.1 jest blisko.

iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1 to aktualizacje, które są blisko. Poznaliśmy już wykaz nowości. Okazuje się jednak, że pojawia się coś jeszcze i tym razem dotyczy to Apple Music. Wraz z tymi uaktualnieniami aplikacja muzyczna otrzyma animowane okładki. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie się prezentuje.

Apple Music już wcześniej otrzymało taką nowość dla playlist. Jednak animowane okładki do tej pory dostępne nie były. Doszukali się ich ostatnio testerzy, którzy mają zainstalowane na własnych urządzeniach bety systemów operacyjnych iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1. Poniżej możecie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda na iPhone’ach. Trzeba przyznać, że efekt jest całkiem ciekawy.

Animowane okładki w Apple Music wraz z finalnymi iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1

Finalne wersje systemów operacyjnych iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1 zostaną udostępnione już na początku przyszłego tygodnia. Wraz z nimi zadebiutuje usługa Fitness+. Pojawi się też wiele innych nowości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dostępność nowego oprogramowania.

