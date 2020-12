Redmi 9 Power i Xiaomi Mi 10i to dwa nadchodzące smartfony. Będą to przebrandowane modele z serii Note 9. Zobaczmy, co oczekiwać po tych modelach Xiaomi i Redmi.

Redmi 9 Power oraz Xiaomi Mi 10i to dwa nadchodzące smartfony Chińczyków. Nie będą to jednak zupełnie nowe telefony. Dostrzeżono je w wykazie urządzeń kompatybilnych z Google Play. Oznaczenia kodowe ujawniają nam, że będą to przebrandowane modele z serii Note 9 zaprezentowane ostatnio w Chinach.

Redmi 9 Power to model Note 9 4G, który ma baterię o pojemności 6000 mAh. Natomiast Xiaomi Mi 10i to Note 9 Pro 5G, który ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Pod tymi nazwami telefony powinny zadebiutować w Indiach. Jak będzie w przypadku rynków europejskich, to przekonamy się z czasem. Dane techniczne obu smartfonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10i – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

Redmi 9 Power – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

198 gramów

Android 10 z MIUI 12

