Redmi Note 9 Pro 5G to smartfon Xiaomi, który zadebiutował wczoraj. Nastąpiło to po fali przecieków. To najtańszy telefon na rynku, który otrzymał aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. To właśnie ten fakt przede wszystkim sprawia, że jest wręcz rozchwytywany. Pierwsza sprzedaż Redmi Note 9 Pro 5G w Chinach uruchomiona wczoraj przebiegła fenomenalnie.

Redmi Note 9 Pro 5G tylko w samym JD.com sprzedał się liczbie aż 60 tysięcy sztuk. Dotyczy to wyłącznie wersji 6 GB RAM + 128 GB miejsca na dane. To tylko jeden z kanałów sprzedaży. Jeśli pod uwagę weźmiemy też Xiaomi Mall, Suning czy Tmall, to zapewne byłoby to grubo ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Tutaj jednak liczby nie są znane.

Cena Redmi Note 9 Pro 5G jest niska. W Chinach telefon można kupić już od 1599 juanów, czyli za mniej niż tysiąc złotych. To wszystko sprawia, że sprzęt cieszy się wielkim zainteresowaniem. W wolnej sprzedaży urządzenie ma być dostępne od grudnia. Poniżej specyfikacja techniczna.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

