Galaxy Buds Beyond to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung. Zobaczymy je z Galaxy S21. Czego spodziewać się po Galaxy Buds Beyond?

Galaxy Buds Beyond to nowe słuchawki bezprzewodowe, nad którymi pracuje koreański producent. Zobaczymy je wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S21, czyli w styczniu przyszłego roku. Co one zaoferują? Są już pewne plotki mówiące o tym, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy Buds Beyond mają nie przypominać modelu Live, a więc nie będą to fasolki, które widzicie w tym artykule. Designem mają być podobne do pierwszych słuchawek bezprzewodowych o modelu z dopiskiem Plus w nazwie. Wiemy też, że zaoferują aktywne wyciszanie szumów. Poza tym zostaną wprowadzone różne ulepszenia obejmujące dźwięk. W tym usprawniony tryb ambient.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Beyond z Galaxy S21

Domyślamy się, że słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Beyond będą dodawane w ramach przedsprzedaży do smartfonów Samsung Galaxy S21. Preordery mają ruszyć niedługo po konferencji Unpacked. Ta odbędzie się 14 stycznia, ale producent na razie jej nie potwierdził. To pewnie nastąpi po świętach. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło