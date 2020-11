Redmi Note 9 Pro 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest niska, a specyfikacja konkretna. Zobaczmy, co ma Redmi Note 9 Pro 5G.

Redmi Note 9 Pro 5G to smartfon submarki Xiaomi, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się jego premiera. Na razie w Chinach, gdzie ten model stał się najtańszym telefonem z aparatem 108 MP. Cena jest naprawdę atrakcyjna. Zobaczmy sobie specyfikację techniczną Redmi Note 9 Pro 5G, ale najpierw ceny.

Cena Redmi Note 9 Pro 5G jest naprawdę niska

model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca – 1599 juanów (ok. 915 zł)

model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca – 1799 juanów (ok. 1030 zł)

model z 8 GB RAM i 256 GB miejsca – 1999 juanów (ok. 1145 zł)

Dziś zaprezentowano także tańszy model Redmi Note 9 5G bez dopisku Pro z aparatem 48 MP. Tu ceny startują od 1299 juanów. Natomiast w przypadku wersji z modemem 4G, bo taką też ogłoszono, od 999 juanów. Przedsprzedaż w Chinach rusza dziś. Dostępność zaplanowano na 1 grudnia.

Z 6,67-calowym ekranem z odświeżaniem w 120 Hz

Redmi Note 9 Pro 5G ma 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. To ekran, który jest w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w 120 Hz. Jest to panel LCD, a nie AMOLED, co warto mieć na uwadze. W tańszym modelu umieszczono wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala.

Snapdragon 750G i szybkie ładowanie baterii

Wiemy też, że Redmi Note 9 Pro 5G otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 750G. SoC wspomagany jest przez wspomniane 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2. Bateria ma pojemność 4820 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Od 0 do 100 proc. ma ładować się w 58 minut. W tańszym telefonie Xiaomi umieściło procesor MediaTek Dimensity 800U.

Aparat z głównym sensorem 108 MP

Redmi Note 9 Pro 5G jest najtańszym smartfonem na rynku, który dostał aparat z głównym sensorem 108 MP. To Samsung ISOCELL HM2, który znajduje się we flagowcach. To sensor typu 1/1.52″ z pikselami wielkości 0,7 um. Dzięki temu będzie można robić bardzo dobre zdjęcia w jakości 12 MP. Oczywiście w pełnych 108 MP też się da. Pozostałe elementy tej kamery to obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwa czujniki 2 MP. Jeden do zdjęć makro, a drugi obsługi ostrości głębi obrazu.

Redmi Note 9 Pro 5G ma również moduł NFC, Wi-Fi w standardzie 802.11ac, Bluetooth 5 czy klasyczne złącze słuchawkowe. Nie zabrakło też stereofonicznych głośników. Obudowa spełnia założenia normy IP53. Specyfikacja techniczna smartfona Redmi Note 9 Pro 5G widoczna jest poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło