Redmi Note 9 Pro 5G był już obiektem wielu przecieków. Dziś już wiemy, że Xiaomi planuje pokazać trzy nowe modele dokładnie 26 listopada. Tego dnia zobaczymy najtańszy smartfon na rynku, który otrzyma aparat z głównym sensorem 108 MP. Cena i częściowa specyfikacja są już znane. Zobaczmy, co wiadomo o Redmi Note 9 Pro 5G.

Ekran z okrągłym wcięciem

Redmi Note 9 Pro 5G dostanie ekran IPS LCD z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. Wiemy, że będzie ono wyśrodkowane u góry. Wiemy, że wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Dokładnie będzie to 1080 x 2400 pikseli.

Poczwórny aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Redmi Note 9 Pro będzie najtańszym smartfonem z głównym sensorem 108 MP. Pewnie będzie to Samsung ISOCELL HM1, choć nie można wykluczyć innego rozwiązania. Znamy też wygląd tej kamery. Będzie ona umieszczona na okrągłej wyspie. Podobnej do tej z Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G. Szczegóły pozostałych sensorów nie są znane. Spodziewamy się obiektywu szerokokątnego, czujnika głębi i kamerki do makro. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Cena Redmi Note 9 Pro 5G będzie atrakcyjna

Lu Weibing, CEO submarki Xiaomi niedawno ujawnił, że ceny nowej serii telefonów mają zaczynać się od zaledwie tysiąca juanów (ok. 575 zł). Jednak dokładna cena Redmi Note 9 Pro 5G nie została podana. Plotki mówią jednak o tym, że będą to kwoty od 1500 juanów (ok. 862 zł). Jeśli w tak tanim smartfonie znajdzie się aparat z sensorem 108 MP, to będzie to naprawdę ciekawy ruch.

Procesor jest tajemnicą

Redmi Note 9 Pro 5G ma 8-rdzeniowy procesor, który może pracować z zegarem do 2,2 GHz. Nazwa jednostki nie jest jednak znana. Może to być jeden z SoC Qualcomma lub też MediaTeka. Możliwe, że to nowy Dimensity 800U. Chip ma być wspomagany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku rozmiaru miejsca na dane pod uwagę brane są opcje 64, 128 lub 256 GB pamięci.

Bateria z szybkim ładowaniem o mocy 33 W

Redmi Note 9 Pro 5G ma też baterię o nominalnej pojemności 4720 mAh. Pewnie więc na pudełku pojawi się informacja o akumulatorze o pojemności około 5000 mAh. Wiemy, że bateria ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 33 W. W tańszych modelach będzie ono wolniejsze. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką Xiaomi – MIUI 12. Telefon waży 214,5 gramów. Znana specyfikacja techniczna Redmi Note 9 Pro 5G widoczna jest poniżej.

Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem do 2,2 GHz

6, 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności nominalnej 4720 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

