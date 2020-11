Redmi Watch to nowy smartwatch Xiaomi. Cena jest niska. Specyfikacja obejmuje NFC i 1,4″ ekran. Znamy też funkcje smartwatcha Redmi Watch.

Redmi Watch to smartwatch Xiaomi, który był obiektem wielu przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się premiera zegarka. Wraz ze smartfonami z serii Note 9 5G. Cena została ustalona na poziomie zaledwie 299 juanów, czyli około 170 zł. W ramach promocji będzie można zaoszczędzić 30 juanów. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu Redmi Watch.

Redmi Watch ma 1,4-calowy ekranik oferujący obraz o zagęszczeniu pikseli w postaci 323 ppi. Następnie mamy moduły Bluetooth 5 oraz NFC, które będzie można w Chinach wykorzystać do płatności. Jest także pulsometr, a obudowa jest odporna na 5 ATM.

Wiemy też, że Redmi Watch wspiera monitorowanie 7 aktywności. Bateria ma zapewnić na jednym naładowaniu nawet do 12 dni pracy, ale to pewnie przy bardziej oszczędnym użytkowaniu. Zegarek waży 35 gramów i da dostęp do ponad 120 tarcz. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej. Sprzedaż w Chinach rusza dziś.

Smartwatch Redmi Watch – specyfikacja techniczna

1,4-calowy ekranik o zagęszczeniu obrazu w postaci 323 ppi

Bluetooth 5

moduł NFC

pulsometr

bateria zapewniająca do 12 dni pracy

obudowa odporna do 5 ATM

monitorowanie 7 aktywności

asystent głosowy Xiao AI

źródło