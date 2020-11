Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

Spotify to popularna aplikacja, ale czy znacie triki i ukryte funkcje, które skrywa? Wybraliśmy ciekawsze z nich. Część wskazówek dotyczy Spotify Premium.

Spotify to bardzo popularna aplikacja muzyczna, w której niedługo mogą pojawić się relacje. Jak wiele innych programów, tak i tutaj znajdziemy ukryte funkcje i triki, które nie każdy zna. W tym artykule postanowiliśmy zebrać najciekawsze wskazówki, które warto znać i używać. Zobaczmy, co to takiego jest.

Utajniamy playlistę

Nie zawsze chcemy, aby dana playlista była widoczna dla innych. Na szczęście możemy ją ukryć. W tym celu trzeba skorzystać z opcji utajnienia. Chcąc to zrobić, należy udać się do sekcji Playlisty i wybrać taką, która zostanie schowana. Następnie dotykamy menu z trójkropkiem i wskazujemy opcję Utajnij. W dowolnej chwili można wykonać odwrotne działanie, czyli ponownie ją udostępnić publicznie.

Przywracamy playlisty

Często zdarza się tak, że kasujemy pewne playlisty, ale z czasem jest tak, że tego żałujemy. Na szczęście po ich usunięciu na urządzeniu mobilnym nie przepadają bezpowrotnie i można je łatwo odzyskać. W tym celu trzeba zalogować się na własnym koncie i wybrać sekcję Odzyskaj playlisty. Tu wskazujemy element do przywrócenia i zatwierdzamy przyciskiem Przywróć.

Włączamy bardzo wysoką jakość dźwięku

Ta opcja dostępna jest tylko dla subskrybentów abonamentu Spotify Premium. Chcąc polepszyć jakość audio do nawet 320 kbps, trzeba udać się do sekcji Jakość dźwięku i wskazać wybór na Bardzo wysoka.

Dodajemy lokalne pliki

Spotify pozwala na dodanie muzyki lokalnej. To rozwiązanie przyda się w momencie, gdy w zasobach bazy Szwedów nie będzie utworów czy albumów, które mamy na przykład na dysku. Chcąc je dodać, należy przejść do sekcji Lokalne pliki i włączyć Lokalne pliki audio. Aplikacja wspiera formaty muzyczne mp3, mp4 i m4p. W tym przypadku warto mieć na uwadze, że komputer i telefon muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi.

Korzystamy z sesji grupowej w Spotify

Spotify od niedawna pozwala na wspólne słuchanie muzyki w czasie rzeczywistym ze znajomymi. Na razie funkcja znajduje się w fazie beta, a więc poglądowym, ale można z niej korzystać. Chcąc to zrobić, należy w odtwarzaczu muzycznym wybrać ikonkę przesyłania dźwięku na inne urządzenia i następnie udać się do Rozpocznij sesję grupową BETA. Dotykamy Rozpocznij sesję. Potem trzeba zaprosić do pięciu znajomych i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami.

Przesyłamy muzykę na inne urządzenia

Spotify pozwala na wygodne przesyłanie muzyki na inne urządzenia. Mogą to być głośniki, telewizory czy inny sprzęt. Chcąc to zrobić, należy dotknąć w odtwarzaczu muzycznym ikonkę Bluetooth i AirPlay (na iOS) i wskazać następnie dane urządzenie na widocznej liście. Po chwili dźwięk popłynie z niego.

