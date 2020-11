Spotify Stories to nowa funkcja, która pojawi się w aplikacji. Tak, będą to relacje znane z innych platform. Zobaczmy, jak wygląda Spotify Stories.

Spotify Stories to funkcja, której być może nikt się nie spodziewał. Okazuje się jednak, że Szwedzi pójdą w ślady za innymi platformami, jak Instagram, Snapchat, Facebook, a ostatnio nawet Twitter z jego Fleets. W popularnej aplikacji z muzyką również mogą pojawić się relacje. Testy nowości już trwają i mamy okazję zobaczyć, jak to wygląda.

Nowość została odkryta przez youtubera o nicku TmarTn. Natrafił on na Spotify Stories w trakcie szukania świątecznych piosenek. Relacje pojawiły się po otwarciu dostępnych playlist. Tam wyświetliła się sugestia dotycząca skorzystania z nowej funkcji. W miejscu dosyć nietypowym, ale nic na to nie poradzimy. Poniżej krótkie nagranie z podglądem.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

Relacje Spotify Stories być może nie trafią do aplikacji na stałe

Czy Spotify Stories to funkcja, która rzeczywiście powinna znaleźć się w popularnej aplikacji muzycznej? Cóż, ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Relacje mamy w coraz większej ilości platform i użytkownicy zaczynają na to narzekać. Na razie jest to jednak test i być może Szwedzi finalnie na coś takiego jednak się nie zdecydują.

