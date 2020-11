Redmi Note 9 Pro 5G robi zdjęcia szybciej od Xiaomi Mi Note 10

Redmi Note 9 Pro 5G, podobnie jak Xiaomi Mi Note 10, ma aparat z głównym sensorem 108 MP. Smartfon już teraz świetnie się sprzedaje. Czym różnią się kamery tych telefonów? Są one różne i dotyczy to także głównego czujnika. Chińska marka twierdzi, że Redmi Note 9 Pro 5G robi zdjęcia znacznie szybciej w porównaniu do Xiaomi Mi Note 10.

Redmi Note 9 Pro 5G ma główny sensor Samsung ISOCELL HM2. Zrobienie 100-megapikselowego zdjęcia zajmuje tylko 1,09 s. To znacznie szybciej w porównaniu do HM1 z modelu CC 9 Pro. Jak dobrze wiemy, w Chinach pod taką nazwą oferowany był Xiaomi Mi Note 10. W Europie pojawił się pod zmienionym nazewnictwem.

Redmi Note 9 Pro 5G jest nowszym smartfonem. Pamiętajmy, że Xiaomi Mi Note 10 debiutował w 2019 roku. Na razie nie znamy planów submarki związanych z wprowadzeniem nowego modelu na międzynarodowe rynki. Dane techniczne obu telefonów znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

Xiaomi Mi Note 10 (Pro) – dane techniczne

6,47-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP f/2.0 do selfie i wideorozmów

aparat fotograficzny 108 MP + 20 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5260 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

157,8 × 74,2 × 9,67 mm

208 gramów

Android z MIUI 11

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło