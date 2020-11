Messenger Kids to komunikator dla dzieci, który został odświeżony. Facebook zmienił design. Teraz aplikacja bardziej przypomina komunikator Messenger.

Messenger Kids to komunikator dla dzieci, który debiutował w 2017 roku. Wcześniej w tym roku dostał trochę nowych opcji. Teraz Facebook zdecydował się przeprojektować aplikację. Ta nowa ma bardziej nawiązywać do klasycznej wersji Messengera. Zobaczmy więc, co się tutaj zmienia.

Messenger Kids w nowej wersji rezygnuje z większych bloków na rzecz bardziej tradycyjnego interfejsu dla wysyłania wiadomości. Uaktualniono także podgląd zdjęć i multimediów, co pozwala na ich obejrzenie. Są też dwie sekcje główne, które znamy z normalnej wersji komunikatora. To czat i eksploruj. Ma to ułatwić nawigację. Odpowiednie przyciski znajdują się w dolnej części ekranu. Warto też wspomnieć o możliwości personalizowania kolorami czatów.

Nowy komunikator dla dzieci Messenger Kids Facebook udostępni dla wybranych

Niestety, nowy Messenger Kids na razie określany jest jako test. Facebook chce udostępnić odświeżony komunikator dla dzieci najpierw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ponadto początkowo tylko właścicielom iPhone’ów. Na podstawie ich opinii zostaną podjęte dalsze kroki z szerszym udostępnieniem aplikacji, co ma nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy.

