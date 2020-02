Messenger Kids to komunikator, który Facebook udostępnił pod koniec 2017 roku. Aplikacja doczekała się dziś uaktualnienia, które z pewnością docenią rodzice. Pojawiają się nowości, w tym nowe narzędzia do kontrolowania dzieci spędzających czas w tym programie. Zobaczmy więc, co nowego się pojawia.

Rodzice będą mogli w specjalnej sekcji aplikacji Facebook uzyskać dostęp do kontaktów, z którymi prowadzą rozmowy dzieci w komunikatorze Messenger Kids. Dotyczy to zarówno konwersacji tekstowych, jak i wideorozmów. Następnie mamy podgląd do historii zablokowanych kontaktów. Co ważne, będzie można także zobaczyć zdjęcia, które najmłodsi sami wysyłają i otrzymują od innych z opcją blokowania. Poza tym dzieci można wylogować z aplikacji w dowolnym czasie. Facebook pozwoli także na pobranie wszystkich danych. Podobna opcja istnieje w głównej aplikacji, gdzie użytkownicy mogą zapisywać swoje informacje.

Facebook już wprowadza nowości w Messenger Kids

Facebook już wdraża wymienione funkcje i narzędzia. Powinny one niedługo zacząć się pojawiać w głównej aplikacji. Nowości w komunikatorze Messenger Kids są odpowiedzią na prośby rodziców. To oni chcieli, aby oddano więcej opcji z zakresu kontroli rodzicielskiej w aplikacji.

