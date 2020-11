Galaxy S6 i Galaxy Note 5 to starsze smartfony marki Samsung. Jednak dostały nowe aktualizacje firmware. Pomimo tego, że pozbawiono je wsparcia.

Galaxy S6 i Galaxy Note 5 to smartfony, które mają już trochę lat. Oba w rzeczywistości nie są już oficjalnie wspierane. Tymczasem Samsung bardzo nieoczekiwanie udostępnił aktualizacje firmware dla tych telefonów. To krok, którego raczej nikt by się w 2020 roku nie spodziewał, a jednak nowe uaktualnienia są.

Samsung Galaxy S6 dostaje aktualizację firmware, która wprowadza software kończący się ciągiem znaków DTJ1. W przypadku wersji Edge jest to DTJ3. Natomiast Galaxy Note 5 otrzymuje oprogramowania, które zakończono ciągiem znaków DTJ2. Proces udostępniania rozpoczął się od Korei Południowej.

Galaxy S6 i Galaxy Note 5 dostają nowe aktualizacje firmware , ale to nadal Android Nougat

Wspomniane aktualizacje firmware wprowadzają na pokład Galaxy S6 oraz Galaxy Note 5 nowe poprawki błędów. Jednak smartfony te utknęły na systemie Android Nougat. Te uaktualnienia ciągle bazują na tej platformie Google. O nowej wersji oprogramowania w tym przypadku trzeba zapomnieć, co należy mieć na uwadze. Android Oreo na te modele nie trafił.



źródło