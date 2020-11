iOS 14.3 beta 2 to najnowsze, poglądowe wydanie nowej aktualizacji dla iPhone’ów. Nastąpiło to niedługo po udostępnieniu pierwszej edycji tego oprogramowania, co nastąpiło wcześniej w tym miesiącu. Jest bardzo możliwe, że znajdziemy tu jakieś nowości. Na tym etapie jest to jeszcze bardzo prawdopodobne.

W iOS 14.3 beta 1 dodano m.in. wsparcie dla ProRAW dla iPhone’ów 12 czy nowy silnik wyszukiwania Ecosia. Oprogramowanie zwiastuje nam także zbliżającą się premierę nowych produktów. Pierwszym są słuchawki bezprzewodowe AirPods Studio. Druga to lokalizatory AirTags, nad którymi Apple pracuje od dłuższego czasu.

iOS 14.3 beta 2 także w Apple Beta Software Program

Najnowsze iOS 14.3 beta 2 jest dostępne dla deweloperów aplikacji, ale nie tylko. Firma skierowała uaktualnienie także do uczestników Apple Beta Software Program. To oznacza, że mogą je pobierać także publiczni testerzy. Finalnego wydania dla wszystkich użytkowników iPhone’ów spodziewajmy się dopiero w przyszłym kwartale. Wraz z uaktualnieniami dla innych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.



