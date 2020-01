Nowy Facebook z dark mode został zapowiedziany już w 2019 roku. Wygląda na to, że jest już udostępniany. Nowy wygląd pojawia się u wybranych użytkowników. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak włączyć taki widok, gdzie jest też ciemny motyw, to nie jest to proste. Nowy Facebook jest udostępniany na razie tylko nielicznym osobom.

Nowy Facebook został zapowiedziany w kwietniu zeszłego roku. Wiemy, że firma planuje wprowadzić zmiany, w tym dark mode, czyli ciemny motyw, u wszystkich najpóźniej wiosną tego roku. Tymczasem pojawiają się one już u wybranych osób. Niestety, dostępność jest mocno ograniczona, choć i tak mniej niż kilka miesięcy temu.

Jak włączyć nowy Facebook z dark mode

Nie jest to takie proste, gdyż najpierw musicie uzyskać specjalne zaproszenie do testów. Nie można go sobie gdzieś wygenerować. Firma sama wybiera sobie testerów i u nich wyświetla się komunikat o treści „Nowy Facebook”. Następnie użytkownik może wyrazić chęć wzięcia w programie pilotażowym. Wtedy interfejs społecznościówki ulega zmianom i pojawia się m.in. wspomniany dark mode.

Wygląda to tak jak na powyższym zrzucie ekranowym. Nowy Facebook podzielony jest na trzy kolumny. U góry znajdują się przyciski dla konkretnych sekcji, gdzie można też na przykład przejść do Messengera. Zmieniono także wygląd ikon. Wygląda to nawet ciekawie.

Za jakiś czas nowy Facebook i tak zostanie wdrożony u wszystkich użytkowników. Nawet jeśli nie załapiecie się do programu pilotażowego, to zmiany prędzej czy później obejmą również wasze konta. To tylko kwestia kilku najbliższych miesięcy. Na obecnym etapie testerzy jeszcze mogą przywrócić stary widok. Z czasem jednak takiej możliwości pewnie już nie będzie.

źródło: CNet