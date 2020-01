Koniec Windows 7 jest blisko, bo wsparcie dl tego systemu Microsoft zakończy już 14 stycznia. Tego dnia leciwe okienka dostaną ostatnie aktualizacje, w tym związane z zabezpieczeniami. Google Chrome jednak nie przestanie działać i jeszcze przez jakiś czas będzie uaktualniany w wersji dla tego OS-u. Nie potrwa to jednak wiecznie.

Google Chrome w wersji na Windows 7 ma dostawać aktualizacje do co najmniej 15 lipca 2021 roku. To oznacza, że wsparcie będzie dostarczane przez jeszcze półtora roku. Firma wierzy, że w ten sposób pozwoli użytkownikom tej wersji okienek pozostać bezpiecznymi w trakcie surfowania po sieci web. Co nie zmienia faktu, że szybka przesiadka jest tu jak najbardziej wskazana.

Koniec wsparcia Windows 7 to fakt i Google Chrome nic tu nie zmienia

Prawda jest taka, że decyzja Microsoftu już zapadła i nie ma od niej odwrotu. Google Chrome z aktualizacjami będzie mógł zabezpieczyć użytkowników systemu tylko w trakcie przeglądania internetu. Prawda jest jednak taka, że sam system stanie się dziurawy i niezałatane luki szybko będą wykorzystywane przez hakerów do ataków. Stąd też pozostanie przy tej edycji okienek po 14 stycznia nie jest dobrym pomysłem. Przesiadkę warto rozważyć jak najszybciej. Tym bardziej, że darmowa aktualizacja do Windows 10 cały czas zdaje się działać.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło