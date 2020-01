Xiaomi Mi 10 to smartfon, którego cena będzie wyższa względem Mi 9. Zasugerował to na łamach Weibo jeden z menadżerów firmy, Wang Teng Thomas. Co prawda, jego post został już usunięty, ale w internecie nic nie ginie. Wyższa cena Xiaomi Mi 10 nie powinna jednak dziwić. Wszak Chińczycy podnoszą je od lat.

Xiaomi Mi 10 według plotek ma zadebiutować przed Galaxy S11. Jakiś czas temu pojawiały się informacje o tym, ile telefon może kosztować. Teraz rąbka tajemnicy uchylił Wang Teng Thomas, jeden z menadżerów marki udostępnił na łamach Weibo post i zasugerował tam, jaka może być cena. Będzie znowu drożej i względem Mi 9 trzeba będzie zapłacić więcej.

Mi 9 był dostępny od 2999 juanów. W przypadku Xiaomi Mi 10 cena będzie wyższa. Firma zakłada w przypadku wyjściowego modelu kwotę na poziomie od 3500 juanów (ok. 1940 zł) do 4000 juanów (ok. 2200 złotych). Dla porównania Mi 9 Pro 5G debiutował w cenie od 3699 juanów (ok. 2050 złotych).

Wyższa cena Xiaomi Mi 10 nie powinna dziwić

Jeszcze lepszy aparat fotograficzny, konkretny ekran czy modem 5G. To wszystko sprawia, że koszty produkcji znowu wzrosną. Dlatego cena Xiaomi Mi 10 będzie wyższa względem flagowców z 2019 roku. Zresztą, obserwujemy to w zasadzie od lat. Może nie będziemy cofać się w czasie zbyt daleko, ale taki Mi 5 był dostępny od 1999 juanów, za Mi 6 trzeba było dopłacić kolejne 500 juanów itd. Więc to wszystko z pewnością nie jest zaskoczeniem.

Z szeroka ofertą sprzętu od Xiaomi zapoznacie się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Asystent Google dostanie nowe funkcje

źródło: MyDrivers