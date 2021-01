Mi 11 Pro to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Cena nie będzie niska. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro to mocny flagowiec, na który czeka sporo osób. Smartfon był obiektem wielu przecieków. W sieci już wcześniej pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, jaka powinna być cena Xiaomi Mi 11 Pro. Zobaczmy więc, czego można się spodziewać.

Ekran ten sam, co w tańszym modelu

Xiaomi Mi 11 Pro według przecieków nie ma dostać innego ekranu od panelu AMOLED użytego tańszym modelu. To oznacza, że otrzyma 6,81-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ oraz z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jest to bardzo zaawansowany ekran i w zasadzie nie dziwi, że producent nie chciał na tym polu dokonać zmian. Nowy flagowiec ma nadrabiać czymś innym.

Z procesorem Snapdragon 888

Wiemy, że Xiaomi Mi 11 Pro dostanie także ten sam procesor. Będzie to 8-rdzeniowy SoC Snapdragon 888 z GPU Adreno 660. Spodziewajmy się 12 GB RAM-u. Nie można jednak wykluczyć, że w najwyższej konfiguracji może to być nawet 16 GB pamięci operacyjnej w połączeniu z 512 GB miejsca na dane. Tak samo jest w przypadku najdroższego Samsunga Galaxy S21 Ultra.

Cena Xiaomi Mi 11 Pro nie będzie niska

Xiaomi Mi 11 Pro prawdopodobnie trafi do sprzedaży w tych samych kwotach, co model Mi 10 Pro. Tak więc cena podstawowego modelu powinna wynieść 4999 juanów (ok. 2900 złotych). Przypuszczamy tak na podstawie ceny tańszego telefonu, który to też nie zdrożał i trafił do sprzedaży w kwocie od 3999 juanów (ok. 2320 złotych). Starsze plotki mówiły o wyższych kwotach rzędu około 5,5 tys. juanów, ale raczej się nie sprawdzą.

Aparat fotograficzny, który nadal jest tajemnicą

Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać inny aparat fotograficzny względem tego, który jest w tańszym smartfonie. Niestety, na ten temat konkretów ciągle brak. Mogą to być jednak daleko idące zmiany. Główny sensor 108 MP może zostać wymieniony na taki z matrycą 50 MP. Będzie to pewien problem marketingowy, ale firma pewnie jakoś sobie z tym poradzi. Pewnym jest też aparat peryskopowy, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Mówi się o nawet 120-krotnym przybliżeniu. Na wszystkie szczegóły kamery trzeba będzie jednak poczekać.

Bateria o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi 11 Pro według plotek ma dostać akumulator o pojemności 5000 mAh. Ma on być podwójny, a więc będą to dwa ogniwa o pojemności 2500 mAh. Taki zabieg ma na celu zwiększyć możliwości z zakresu ładowania. W przypadku bezprzewodowego ma ono odbywać się z mocą 67 W, co potwierdził kod MIUI 12.5. Natomiast w przypadku użycia standardowych ładowarek może to być nawet ponad 100 W. Wsparcia dla nowej technologii Air Charge na razie się nie spodziewajmy.

Premiera w lutym

Xiaomi Mi 11 Pro ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Już po Chińskim Nowym Roku, a więc spodziewajmy się premiery w drugiej połowie lutego. Niedługo po tym powinna ruszyć sprzedaż. Wersji Global raczej nie spodziewajmy się przed kwietniem. Smartfon zapewne otrzyma też nowoczesne interfejsy łączności w postaci Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Znana specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 Pro widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128-512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak konkretnych informacji, które byłyby pewne

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

