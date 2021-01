Signal to bardzo popularny komunikator, który ma różne funkcje. Skrywa też wskazówki i triki, które nie każdy zna, a z pewnością warto z nich korzystać. W tym artykule zebraliśmy dla was najciekawsze naszym zdaniem funkcje i triki dla aplikacji Signal. Sprawdźcie więc, czy znacie wszystkie te opcje.

Singla skrywa różne ukryte funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Wysyłanie znikających zdjęć i filmów? Usunięcie powiadomień o nowych kontaktach w platformie czy opcje zwiększające prywatność? To wszystko jest możliwe. Zobaczmy więc, jak korzystać z najlepszych wskazówek w aplikacji Signal.

Wyłączamy powiadomienia o nowych kontaktach

Signal to komunikator, który bardzo chce nam dawać do wiadomości to, że ktoś znajomy dołączył do aplikacji. Na dłuższą metę bywa to trochę uciążliwe. Na szczęście w prosty sposób można to wyłączyć. W tym celu trzeba udać się do ustawień, a tam do sekcji Powiadomienia. Następnie należy wyłączyć opcję Kontakt dołączył do Signal.

Kasujemy wysłane wiadomości

Signal pozwala na usuwanie już wysłanych wiadomości. Jest to bardzo proste i w tym celu trzeba tylko skorzystać z dostępnych w komunikatorze narzędzi. Chcąc skasować daną część konwersacji trzeba ją tylko przytrzymać palcem. Po chwili wyświetli się pasek z opcjami. Wskazujemy ikonkę kosza. Następnie zatwierdzamy poprzez wybór jednej z możliwości. Pierwszą jest U mnie, a drugą U wszystkich. Wskazanie drugiej opcji spowoduje skasowanie u każdego uczestnika czatu.

Signal zapewnia dużą prywatność

Signal ma ciekawe opcje, które pozwalają na zwiększenie prywatności. Dotyczy to nie tylko samych czatów, bo możemy to zrobić także na wykorzystywanym urządzeniu. Możemy na przykład ustawić zabezpieczenie biometryczne. Zrobimy to udając się do sekcji Ustawienia i Prywatność. Następnie wskazujemy opcję Blokada ekranu. Można też wybrać Włącz ochronę ekranu. To spowoduje, że komunikator nie wyświetli podglądu w przełączniku aplikacji.

Personalizujemy powiadomienia

Signal pozwala dostosowywać wygląd powiadomień. Dotyczy to także treści notyfikacji. Po udaniu się do sekcji Ustawienia i Powiadomienia dotykamy opcję Pokaż. Tu do wyboru są trzy możliwości i są to Nazwa, zawartość i akcja (domyślne), Tylko nazwa oraz Brak nazwy czy zawartości.

Wysyłamy znikające zdjęcia i filmy

Jeśli chcemy wysłać w aplikacji Signal film lub zdjęcie, które po wyświetlaniu do rozmówcy zniknie, to jest to możliwe. W tym celu po wyborze multimediów do wysyłki należy stuknąć ikonkę umieszczoną w lewym dolnym rogu. Jej symbol zmieni się ze znaku nieskończoności na 1x.

Tapety w rozmowach

Jedną z nowości, którą wprowadził ostatnio Signal 5.3, są tapety w rozmowach. Tutaj możliwe jest ustawienie tła wszystkich konwersacji lub unikalnych dla każdej z nich. Można to zrobić w prosty sposób. W tym celu trzeba udać się do sekcji Ustawienia, Wygląd i Tapeta czatu. Tu znajdziemy wiele różnych opcji. Włącznie z rozmywaniem tła.

