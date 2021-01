Windows 10 skrywa różne ukryte funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Ukryte menu Start? Zamykanie aktywnych okien z wyjątkiem jednego poprzez potrząsanie? To wszystko jest możliwe. Rzućmy sobie okiem na te najlepsze sztuczki i wskazówki dla Windows 10.

Uruchamiamy ukryte menu Start

Windows 10 ma ukryte menu Start, które w ogóle nie przypomina tego klasycznego elementu z okienek używanego przez nas każdego dnia. Jest ono bardzo proste i daje dostęp do narzędzi systemowych. Jak można je włączyć? Jest to możliwe na dwa sposoby. Pierwszym jest uruchomienie skrótem klawiszowym Windows + X. Druga metoda polega na kliknięciu kontrolki menu prawym przyciskiem myszy.

Wyłączamy elementy sponsorowane w menu Start

Windows 10 potrafi wyświetlać tak zwane reklamy. Tego typu elementy sponsorowane wyświetlane są czasem także w menu Start. Na szczęście Microsoft pozwala to w bardzo prosty sposób wyłączyć. W tym celu trzeba uruchomić Ustawienia i następnie udać się do sekcji Personalizacja i Start. Tam należy wyłączyć opcję Pokazuj opcjonalnie sugestie w menu Start. To spowoduje, że reklamy znikną.

Otwieramy rzeczy na pasku zadań Windows 10 skrótem klawiszowym

Jeśli mamy wiele elementów przypiętych do paska zadań, to możemy je uruchamiać skrótem klawiaturowym. Jest to możliwe po jednoczesnym naciśnięciu klawisza Windows orz jednej z cyfr. W tym drugim przypadku pamiętajmy, że każda odpowiada za kolejny skrót z paska, licząc od lewej strony. Proste i wygodne.

Zamykamy wszystkie otwarte okna z wyjątkiem jednego

Jeśli mamy uruchomionych wiele aplikacji i chcemy zminimalizować wszystkie okna z wyjątkiem tylko jednego, to jest to jak najbardziej możliwe. Służy do tego sztuczka z wykorzystaniem kursora myszy. Łapiemy nim to okno, które ma zostać otwarte i zaczynamy trząść do góry i na dół. Po chwili inne okienka zostaną zminimalizowane do paska zadań. Z wyjątkiem tego złapanego.

Wyłączamy aplikacje w tle

Windows 10 pozwala także na wyłączanie aplikacji pracujących w tle. Nie widzimy ich, ale w rzeczywistości ciągle są one uruchomione i w jakimś stopniu wpływają na zużycie energii, a więc czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Jeśli wysyłają dane przez internet, to wpływają także na jego zużycie. Chcąc je wyłączyć, przechodzimy do sekcji Ustawienia, Prywatność i Aplikacje w tle. Tu możemy dezaktywować wszystkie lub też wybrane.

