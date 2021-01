Galaxy S21 Plus na zdjęciu obok modelu S20. Bródka jest mniejsza

Galaxy S21 Plus doczekał się nowego przecieku. Pojawiło się zdjęcie w porównaniu do modelu S20. Bródka smartfona Samsung Galaxy S21 Plus jest mniejsza.

Samsung Galaxy S21 Plus to jeden z trzech telefonów Koreańczyków, które zobaczymy na Unpacked. Smartfon był już obiektem wielu przecieków. Ostatnie z nich wskazują na brak slotu dla kart microSD. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcie, gdzie porównano przód z modelem S20. Widać, że bródka jest mniejsza.

Samsung Galaxy S21 Plus ma płaski ekran o przekątnej 6,7 cala. Porównanie ujawnia, że nie tylko bródka jest mniejsza. To samo dotyczy górnej ramki, która również w porównaniu do modelu S20 jest cieńsza. Do premiery jest już blisko.

Premiera modelu Samsung Galaxy S21 Plus jest nieodległa. Koreańczycy mają pokazać nowe smartfony już 14 stycznia, choć producent cały czas nie potwierdził tego terminu. Domyślamy się, że nastąpi to w przyszłym tygodniu. Znana specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S21 Plus widoczna jest poniżej.

Z szeroką ofertą telefonów koreańskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło