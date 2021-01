Mi 11 Pro to wyczekiwany smartfon Xiaomi. W sieci pojawił się nowy render flagowca. Na nim mamy okazję zobaczyć aparat modelu Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro to smartfon, na który czeka sporo fanów marki. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowy render telefonu. Tym razem prezentujący tył obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Rzućmy sobie na to okiem.

Xiaomi Mi 11 Pro widoczny jest poniżej. Widzimy przeprojektowany aparat fotograficzny, który różni się od tego z modelu zaprezentowanego pod koniec grudnia. Render przedstawia kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Sama wyspa dla kamery jest prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami. Można też dostrzec dodatkowy obiektyw.

Render Xiaomi Mi 11 Pro ujawnia aparat peryskopowy

Plotki mówią o tym, że Xiaomi Mi 11 Pro ma dostać aparat peryskopowy. Ma on obsługiwać 120-krotny zoom optyczny, który to wprowadzono już w modelu 10 Ultra. Nowy flagowiec pod tym względem ma zaoferować podobne możliwości. Ma też pojawić się znacznie szybsze ładowanie baterii. Szczerze to nie wiem, czy render jest autentyczny. Teoretycznie pokrywa się z układem obiektywów, który widzieliśmy wcześniej na zdjęciach etui.

