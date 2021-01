Mi 11 Pro to flagowiec Xiaomi, który jest blisko. Bateria w tym modelu będzie większa. Co też ważne, akumulator smartfona Xiaomi Mi 11 Pro będzie podwójny.

Xiaomi Mi 11 Pro według przecieków ma zadebiutować w lutym. W sieci pojawiły się nowe plotki. Tym razem obejmują one akumulator. Dowiadujemy się, że bateria flagowca zaoferuje większą pojemność. Ponadto Chińczycy wykorzystają tutaj system podwójny, czyli składający się z dwóch ogniw.

Bateria Xiaomi Mi 11 Pro ma zaoferować łączną pojemność w postaci 5000 mAh. We wcześniej testowanych prototypach było to 4700 mAh. Firma zdecydowała się jednak na umieszczenie dwóch akumulatorów. Każdy z nich będzie więc miał 2500 mAh. To wiąże się ze zwiększeniem mocy ładowania.

Bateria Xiaomi Mi 11 Pro ma wspierać bardzo szybkie ładowanie

Wiemy, że bateria flagowca Xiaomi Mi 11 Pro w przypadku bezprzewodowego ładowania będzie wspierać ładowarki o mocy aż 67 W. Potwierdzają to zapiski znalezione w MIUI 12.5. Zastosowanie dwóch połączonych akumulatorów pozwoli też na uzyskanie bardzo szybkiego ładowania przewodowego. Możliwe, że o mocy ponad 100 W. Plotki mówią, że debiut telefonu ma odbyć się pod koniec przyszłego miesiąca.

