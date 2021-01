Netflix skrywa różne ukryte funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Ukryte kategorie filmów? Dostosowywanie wyglądu napisów pod kątem własnych preferencji? To wszystko jest możliwe. Rzućmy sobie okiem na najlepsze sztuczki i wskazówki dla platformy Netflix.

Wybieramy najlepszą jakość streamingu

Mając plan Netflix Premium zapewne chcemy mieć pewność, że jakość filmów i seriali będzie najlepsza. Domyślnie jest ona wybierana automatycznie. Można to jednak zmienić. W tym celu logujemy się w platformie i przechodzimy do ustawień konta. Rozwijamy listę z własnym awatarem i następnie klikamy na Ustawienia odtwarzania. Tutaj należy wybrać preferowaną jakość w sekcji Użycie danych na ekran.

Dostosowujemy wygląd napisów

Netflix pozwala także dostosowywać wygląd napisów, które wyświetlane są w filmach czy serialach. Nie każdy wie, ale można je zmodyfikować. W tym celu również należy udać się do ustawień własnego konta i wskazać opcję Wygląd napisów. Zmienić można wielkość, czcionkę czy efekt cienia oraz tło. Każdy będzie mógł je spersonalizować pod kątem własnych upodobań.

Usuwamy widok z Netflix Originals

Jeśli nie jesteśmy fanami Netflix Originals, czyli produkcji oryginalnych dostępnych w platformie, to możemy się ich pozbyć. Sekcję można ukryć i jest to możliwe z wykorzystaniem specjalnej wtyczki do przeglądarki Google Chrome. To No Netflix Originals, którą możecie pobrać stąd.

Sekretne kody odblokowujące ukryte gatunki

Serwis ma wiele ukrytych gatunków, w które posegregowano produkcje. Są one schowane pod tak zwanymi kodami składającymi się z kilku cyfr. W ten sposób można uzyskać łatwy dostęp do konkretnych kategorii, których jest bardzo dużo. Sprawdźcie je sami na tej stronie. Tutaj znajdziecie skróty.

Przewijamy 10 sekund w przód lub tył

Netflix pozwala także na szybkie przeskoczenie materiału o 10 sekund do przodu lub tyłu. W aplikacji mobilnej na telefony można to zrobić podwójnym stuknięciem w prawą lub lewą część ekranu odtwarzania. Natomiast na komputerze czynność zrobimy prawą lub lewą strzałką na klawiaturze.

